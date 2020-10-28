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Programa supõe crítica de Benzema a Vinícius Jr.: 'Joga contra a gente'

Em conversa com Mendy, atacante francês faz críticas a algum companheiro, mas sem citar nomes. Ambos já tiveram desentendimento na última temporada dentro de campo
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 08:37

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:37

Benzema pode ter criticado Vinícius Júnior no intervalo da partida contra o Monchengladbach Crédito:  Real Madrid/Divulgação
Na volta do intervalo da partida entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach, jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa e que terminou empatado em 2 a 2,  Benzema foi flagrado fazendo críticas a algum companheiro. 
O programa “El Chiringuito” mostrou imagens da “Telefoot” em que o atacante conversa com o lateral-esquerdo Mendy e supostamente ataca o atacante brasileiro Vinícius Júnior por conta de seu estilo de jogo.
"Ele faz o que quer. Não jogue com ele, irmão. (Ele) Joga contra a gente", disse o francês, mas sem especificar um nome. Benzema já teve uma polêmica com o brasileiro na última temporada em que pediu para o camisa 20 “levantar a cabeça” durante as partidas para que pudesse encontrar a melhor opção de passe. No entanto, o jovem revelado no Flamengo já elogiou o centroavante merengue e disse que conseguiu muitos conselhos com o veterano. 
O Real Madrid segue sem vencer na Liga dos Campeões. Em dois jogos, o time merengue acumula um empate e uma derrota.

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