Programa supõe crítica de Benzema a Vinícius Jr.: 'Joga contra a gente'

Na volta do intervalo da partida entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach, jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa e que terminou empatado em 2 a 2, Benzema foi flagrado fazendo críticas a algum companheiro.

O programa “El Chiringuito” mostrou imagens da “Telefoot” em que o atacante conversa com o lateral-esquerdo Mendy e supostamente ataca o atacante brasileiro Vinícius Júnior por conta de seu estilo de jogo.

"Ele faz o que quer. Não jogue com ele, irmão. (Ele) Joga contra a gente", disse o francês, mas sem especificar um nome. Benzema já teve uma polêmica com o brasileiro na última temporada em que pediu para o camisa 20 “levantar a cabeça” durante as partidas para que pudesse encontrar a melhor opção de passe. No entanto, o jovem revelado no Flamengo já elogiou o centroavante merengue e disse que conseguiu muitos conselhos com o veterano.