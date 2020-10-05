Programa pioneiro de inovação aberta é lançado pelo Ceará

Crédito: Divulgação/cearasc.com

Ratificando o caráter de ideias inovadoras e gestão responsável que marca o crescimento do clube nos últimos anos em vários setores, o Ceará anunciou nessa segunda-feira (5) o lançamento do programa "Vozão Conecta", voltado exclusivamente para a integração de startups em projetos de inovação tecnológica na área do futebol e do esporte como um todo.

Inicialmente, a medida que terá duração de 12 semanas tem a intenção do desenvolvimento de soluções e até mesmo de produtos usando o modelo chamado de "inovação aberta", conceito que agrega empresas diferentes em prol do crescimento conjunto nas mais diversas áreas. Nesse caso, a ideia é fazer com que haja uma maior proximidade entre as startups e os clubes de futebol.

O projeto, além do apoio por parte do Alvinegro de Porangabuçu, contará também com o suporte da Enzima, empresa do Grupo Pluri, e a Outfield Capital, fundo de investimentos que tem como alvo justamente empresas startups ligadas ao mundo do esporte.

Tanto a área de Marketing como de Tecnologia e Inovação se posicionaram de maneira bastante elogiosa ao site do clube representadas pelo Diretor de Marketing e Comunicação, Lavor Neto, e do Gerente de Tecnologia e Inovação, Marcos Medina.

- É um projeto inovador no futebol brasileiro, que dará ao Ceará a oportunidade de implementar soluções tecnológicas e inovadoras, assim como abrirá o mercado do futebol para as startups participantes. Queremos que o clube seja um laboratório de inovação aberta no esporte do país - apontou Marcos.

- O Vozão Conecta é um programa pioneiro no futebol brasileiro e que, somado a diversas outras ações, coloca o Ceará Sporting Club como um grande clube inovador. Estamos fomentando um ecossistema de startups que vai favorecer ferramentas de inovação e tecnologia a serviço do clube. Ganha o mercado, ganha o clube. Estamos muito animados com esse projeto que estamos desenvolvendo em conjunto com a Enzima.