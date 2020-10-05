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futebol

Programa pioneiro de inovação aberta é lançado pelo Ceará

Batizado de Vozão Conecta, ideia do clube em parceria com consultoria de inovação é trazer empresas startups para o mundo do futebol...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 16:12
Crédito: Divulgação/cearasc.com
Ratificando o caráter de ideias inovadoras e gestão responsável que marca o crescimento do clube nos últimos anos em vários setores, o Ceará anunciou nessa segunda-feira (5) o lançamento do programa "Vozão Conecta", voltado exclusivamente para a integração de startups em projetos de inovação tecnológica na área do futebol e do esporte como um todo.
Inicialmente, a medida que terá duração de 12 semanas tem a intenção do desenvolvimento de soluções e até mesmo de produtos usando o modelo chamado de "inovação aberta", conceito que agrega empresas diferentes em prol do crescimento conjunto nas mais diversas áreas. Nesse caso, a ideia é fazer com que haja uma maior proximidade entre as startups e os clubes de futebol.
O projeto, além do apoio por parte do Alvinegro de Porangabuçu, contará também com o suporte da Enzima, empresa do Grupo Pluri, e a Outfield Capital, fundo de investimentos que tem como alvo justamente empresas startups ligadas ao mundo do esporte.
Tanto a área de Marketing como de Tecnologia e Inovação se posicionaram de maneira bastante elogiosa ao site do clube representadas pelo Diretor de Marketing e Comunicação, Lavor Neto, e do Gerente de Tecnologia e Inovação, Marcos Medina.
- É um projeto inovador no futebol brasileiro, que dará ao Ceará a oportunidade de implementar soluções tecnológicas e inovadoras, assim como abrirá o mercado do futebol para as startups participantes. Queremos que o clube seja um laboratório de inovação aberta no esporte do país - apontou Marcos.
- O Vozão Conecta é um programa pioneiro no futebol brasileiro e que, somado a diversas outras ações, coloca o Ceará Sporting Club como um grande clube inovador. Estamos fomentando um ecossistema de startups que vai favorecer ferramentas de inovação e tecnologia a serviço do clube. Ganha o mercado, ganha o clube. Estamos muito animados com esse projeto que estamos desenvolvendo em conjunto com a Enzima.
Após o período de 12 semanas que propõe o programa, as soluções que se transformarem em produtos concretos serão expostas em evento transmitido pelas redes sociais do Ceará que será chamado de Demo Day.

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