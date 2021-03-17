Programa de sócio-torcedor do Fortaleza passa por remodelagem

Crédito: Clube fez uma completa reformulação no programa (Divulgação/Fortaleza

Com mudanças consideráveis, o Fortaleza lançou a sua nova formatação do programa de sócio-torcedor onde a quantidade de benefícios foi aumentada e a linha de preços foi reduzida. Algo que, assumidamente, foi feito pensando na questão econômica afetada em todos os setores por conta da pandemia.>Tabela detalhada de confrontos na Copa do BrasilA estratégia foi comentada pelo gestor de sócio-torcedor do Leão, Gigliani Maia, comentando também um dos benefícios atualizados onde os dependentes acrescentados nos planos Leão do Pici, Leão de Aço, Leão Fiel e Leão do Interior não precisam ter mais algum vínculo familiar com o titular:

- A ideia do novo modelo é se adequar à nova realidade desses tempos mais difíceis devido à pandemia, então o Fortaleza baixou os preços e criou modalidades mais simples de adesão. O grande destaque são os preços que baixaram, além de algo que é muito bacana que agora é possível fazer grupos de pessoas conhecidas e não só da própria família, é possível colocar convidados, chamar os amigos.

O presidente Marcelo Paz também comentou a respeito da nova política relacionada ao ST pontuando sobre a modalidade mais popular aberta com o valor de R$ 19,90, o Leão da Galera, tendo apenas como diferença nos demais planos a impossibilidade de agregar o benefício de acesso garantido ao estádio.

- O dirigente tem que ter a sensibilidade de entender o que seu torcedor está querendo. Ficou muito claro que o anseio da torcida em ajudar o Fortaleza, voltar a ser sócio ou se tornar sócio pela primeira vez, passava por um plano barato, um plano popular. Então desenvolvemos um plano mais acessível, que vai possibilitar que muita gente volta a contribuir, volte a ter os benefícios de ser um sócio-torcedor, e ajude o Clube nessa retomada importante para que façamos um 2021 com muitas vitórias, conquistas e sucesso. Tudo isso traz alegria para o torcedor e ele fica satisfeito em investir em um clube que está crescendo - pontuou o mandatário.

O mecanismo de acesso garantido será válido para sócios do Fortaleza que aderirem aos planos até o próximo dia 30 de abril ou nos casos em que o sócio-torcedor esteja adimplente.