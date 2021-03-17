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futebol

Programa de sócio-torcedor do Fortaleza passa por remodelagem

Clube do Pici reconhece que mudança vai ao encontro do momento econômico duramente afetado pela pandemia...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 10:12

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 10:12
Crédito: Clube fez uma completa reformulação no programa (Divulgação/Fortaleza
Com mudanças consideráveis, o Fortaleza lançou a sua nova formatação do programa de sócio-torcedor onde a quantidade de benefícios foi aumentada e a linha de preços foi reduzida. Algo que, assumidamente, foi feito pensando na questão econômica afetada em todos os setores por conta da pandemia.>Tabela detalhada de confrontos na Copa do BrasilA estratégia foi comentada pelo gestor de sócio-torcedor do Leão, Gigliani Maia, comentando também um dos benefícios atualizados onde os dependentes acrescentados nos planos Leão do Pici, Leão de Aço, Leão Fiel e Leão do Interior não precisam ter mais algum vínculo familiar com o titular:
- A ideia do novo modelo é se adequar à nova realidade desses tempos mais difíceis devido à pandemia, então o Fortaleza baixou os preços e criou modalidades mais simples de adesão. O grande destaque são os preços que baixaram, além de algo que é muito bacana que agora é possível fazer grupos de pessoas conhecidas e não só da própria família, é possível colocar convidados, chamar os amigos.
O presidente Marcelo Paz também comentou a respeito da nova política relacionada ao ST pontuando sobre a modalidade mais popular aberta com o valor de R$ 19,90, o Leão da Galera, tendo apenas como diferença nos demais planos a impossibilidade de agregar o benefício de acesso garantido ao estádio.
- O dirigente tem que ter a sensibilidade de entender o que seu torcedor está querendo. Ficou muito claro que o anseio da torcida em ajudar o Fortaleza, voltar a ser sócio ou se tornar sócio pela primeira vez, passava por um plano barato, um plano popular. Então desenvolvemos um plano mais acessível, que vai possibilitar que muita gente volta a contribuir, volte a ter os benefícios de ser um sócio-torcedor, e ajude o Clube nessa retomada importante para que façamos um 2021 com muitas vitórias, conquistas e sucesso. Tudo isso traz alegria para o torcedor e ele fica satisfeito em investir em um clube que está crescendo - pontuou o mandatário.
O mecanismo de acesso garantido será válido para sócios do Fortaleza que aderirem aos planos até o próximo dia 30 de abril ou nos casos em que o sócio-torcedor esteja adimplente.
Outra novidade importante é que, para as sócias, em celebração ao Mês da Mulher, a adesão para novas sócias tem automaticamente um desconto de 50% com a possibilidade de, nos planos de menor valor, ter um custo demenos de R$ 10.

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