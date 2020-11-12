Profissionalizado por Ceni, Brenner vira dor de cabeça para o treinador

Vivendo o melhor momento de sua carreira, o jovem atacante Brenner tem sido uma pedra no sapato do técnico Rogério Ceni - curiosamente quem o deu a primeira oportunidade como profissional, em 2017. Nesta temporada, o jogador marcou seis gols na Copa do Brasil - todos eles em partidas contra seu ex-treinador e ídolo do São Paulo.
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Como disputou a Libertadores nesta temporada, o Tricolor entrou na Copa do Brasil já na fase oitavas de final. No primeiro confronto, diante do Fortaleza, Brenner marcou duas vezes no Castelão e outras duas vezes no Morumbi. Os gols do atacante foram determinantes para que a definição do classificado fosse para os pênaltis e, posteriormente, o São Paulo conseguisse a vaga.
Nas quartas de final, Brenner e Rogério Ceni - de novo - se encontraram. O treinador assinou contrato com o Flamengo e, curiosamente, estreou contra o São Paulo - justamente na Copa do Brasil. Em noite inspirada, o atacante do tricolor voltou a dar dores de cabeça para seu antigo treinador ao fazer os dois gols da vitória do clube do Morumbi no Maracanã.
Com os números, Brenner superou os artilheiros dos últimos quatro anos do São Paulo e ainda tem, pelo menos, mais 22 jogos na temporada - podendo ampliar ainda mais a vantagem. Na próxima quarta, o Tricolor volta a medir forças com o Flamengo de Rogério Ceni pelas quartas de final da Copa do Brasil e conta com o talento do jovem atacante para conseguir a classificação para as semifinais.