Profissionalizado por Ceni, Brenner vira dor de cabeça para o treinador

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!

Vivendo o melhor momento de sua carreira, o jovem atacante Brenner tem sido uma pedra no sapato do técnico Rogério Ceni - curiosamente quem o deu a primeira oportunidade como profissional, em 2017. Nesta temporada, o jogador marcou seis gols na Copa do Brasil - todos eles em partidas contra seu ex-treinador e ídolo do São Paulo.

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Como disputou a Libertadores nesta temporada, o Tricolor entrou na Copa do Brasil já na fase oitavas de final. No primeiro confronto, diante do Fortaleza, Brenner marcou duas vezes no Castelão e outras duas vezes no Morumbi. Os gols do atacante foram determinantes para que a definição do classificado fosse para os pênaltis e, posteriormente, o São Paulo conseguisse a vaga.

Nas quartas de final, Brenner e Rogério Ceni - de novo - se encontraram. O treinador assinou contrato com o Flamengo e, curiosamente, estreou contra o São Paulo - justamente na Copa do Brasil. Em noite inspirada, o atacante do tricolor voltou a dar dores de cabeça para seu antigo treinador ao fazer os dois gols da vitória do clube do Morumbi no Maracanã.