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futebol

Procurando um atacante, José Mourinho mira Bas Dost

Goleador holandês atua pelo Eintracht Frankfut e é considerado ideal pelo
português para uma alternativa a Harry Kane e Son Heung-min...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 08:23

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 08:23
Crédito: Reprodução/Twitter
Buscando um atacante para o Tottenham, José Mourinho já tem um novo alvo. De acordo com o "Daily Mail", Bas Dost é visto pelo português como ideal para reforçar o elenco.Mourinho quer um atacante e já deixou isso claro em diversas entrevistas. Ele considera que o holandês é uma alternativa ideal para substituir Harry Kane e Son Heung-min
Depois de três temporadas no Sporting e 81 gols em 103 jogos, Bas Dost deixou o clube português para se juntar ao Eintracht Frankfurt, no qual marcou 10 vezes na última época.

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