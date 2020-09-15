Procurando um atacante, José Mourinho mira Bas Dost

Buscando um atacante para o Tottenham, José Mourinho já tem um novo alvo. De acordo com o "Daily Mail", Bas Dost é visto pelo português como ideal para reforçar o elenco.Mourinho quer um atacante e já deixou isso claro em diversas entrevistas. Ele considera que o holandês é uma alternativa ideal para substituir Harry Kane e Son Heung-min