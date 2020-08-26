Procura por Messi na internet supera buscas por informações da Covid-19

A notícia de que Messi deseja sair do Barcelona caiu como uma bomba em todo o mundo. E dizer que o argentino recebeu mais atenção que o combate ao coronavírus na terça-feira (25) não é exagero. De acordo com informações do "Google", principal plataforma de buscas na internet, o nome do craque foi mais pesquisado que a Covid-19.Segundo o "Google Trends", entre quarta-feira da última semana (19) e terça-feira (25) as buscas por informações da pandemia lideravam a corrida dos internautas. A doença tinha cerca de 60% e 100% entre os temas mais pesquisados.
No entanto, de acordo com informações da plataforma, poucas horas após a notícia de que o astro deseja deixar o Camp Nou as buscas envolvendo o nome do camisa 10 subiram para 75%, chegando a ultrapassar o coronavírus.