Processo movido por atletas no STJD ameaça retorno do Avaí a Série A

O planejamento do Avaí para a temporada 2022 pode ser duramente afetado por conta de uma ação movida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a anuência de sete ex-jogadores do clube catarinense: os laterais Diego Renan, Edílson, Iury e João Lucas, o zagueiro Rafael Pereira e os atacantes Jonathan e Ronaldo.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!O motivo da ação foram os salários em atraso que se acumularam ao longo do ano no Leão da Ilha e que tiveram repercussão negativa em diversos momentos da temporada. Para amenizar os efeitos, em determinados momentos de 2021, algumas quantias chegaram a ser pagas gradualmente.