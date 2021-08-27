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Problemas na defesa! São Paulo não tomou gols em apenas um de seus últimos sete jogos

Ao todo, o Tricolor sofreu nove jogos nas últimas sete partidas que disputou, com direito a uma eliminação na Libertadores e falhas individuais na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 08:00

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com uma sequência de vitórias no Brasileirão, bons resultados na Copa do Brasil e a eliminação na Libertadores, os últimos jogos do São Paulo foram uma montanha-russa para o torcedor, que viu seu time oscilar. Em meio a esses jogos, a defesa tem dado alguns sinais de alerta, sofrendo mais gols do que o esperado, apesar do saldo positivo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Nos últimos sete jogos do São Paulo, a defesa da equipe não foi vazada apenas em uma ocasião. No total, o time levou nove gols em sete partidas, mas marcou dez, fazendo com que, mesmo com problemas na defesa, o time alcançasse resultados positivos.
Nesse período, o único jogo em que a equipe não sofreu gols foi na vitória por 1 a 0 diante do Sport, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As partidas foram as seguintes:
Vasco da Gama 1 x 2 São Paulo - Copa do Brasil - 04/08/2021Athletico PR 1 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 07/08/2021​São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Libertadores - 10/08/2021São Paulo 2 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro - 14/08/2021Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Libertadores - 17/08/2021Sport 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 22/08/2021São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil - 25/08/2021
Os jogos em que o Tricolor teve sua defesa mais vazada foram os válidos por competições de mata-mata, onde a média do time foi de 1,75 gol tomado por jogo. Nas partidas de Brasileirão, a média foi menor, de apenas 0,6 gol tomado por jogo. No geral, a média de gols sofridos nessas sete partidas foi de 1,29 gol sofrido em cada confronto.
Na última quarta-feira (25), o São Paulo vencia o Fortaleza por 2 a 0 quando, nos minutos finais, tomou dois gols em lances de falhas individuais e coletivas. Uma delas foi protagonizada pelo goleiro Tiago Volpi, que também deixou a desejar no gol sofrido contra o Palmeiras no jogo de ida da Libertadores e foi questionável em um dos gols da derrota por 3 a 0, sendo considerado um dos 'vilões' da eliminação.
Diante do Grêmio, porém, o goleiro foi herói ao defender uma grande chance do time gaúcho de virar o placar, ainda no começo do segundo tempo, Mesmo assim a defesa foi vazada na ocasião.Os números na defesa não agradam, mas o ataque vem segurando as pontas e garantindo pontos importantes para o São Paulo, que subiu de posição no Brasileirão e hoje briga para ingressar na parte de cima da tabela.
No domingo (29), o time tem novo desafio pela competição. O Tricolor enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela 18ª rodada do Brasileirão, podendo encostar no G6 com uma eventual vitória. A partida marca o último duelo da equipe antes de entrar em um período de duas semanas sem jogos.

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