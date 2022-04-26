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Problemas diplomáticos entre Equador e Venezuela ajudaram a tirar Savarino de jogo do Galo

Os equatorianos tem um decreto que restringe a circulação de venezuelanos pelo alto fluxo migratório porquestões humanitarias ...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 21:37

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 21:37
O Atlético-MG surpreendeu quando não postou o nome do atacante Savarino para a viagem ao Equador, onde o Galo enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira, 26 de abril, em Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores. A surpresa da ausência do venezuelano foi grande, pois ele havia sido destaque do Galo no duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, quando marcou dois gols no empate por a 2. O motivo da ausência do jogador, que foi titular nos dois últimos jogos do time é uma questão diplomática entre Equador e Venezuela. Desde julho de 2019, um Decreto Executivo, o 826, dita regras especiais para o ingresso de venezuelanos no Equador por conta do alto "fluxo humanitário" quem vem da Venezuela. É preciso ter um visto especial consular para turistas para os venezuelanos, que dura 90 dias. Haveria outro jeito de resolver a situação, mas o trâmite não parece ser ágil. O Governo Equatoriano estabelece para os imigrantes que excercerão atividades esportivas ou culturais, tenham um trâmite especial por ser venezuelano. O Red Bull Bragantino iria enfrentar o Emelec na Sul-Americana, em 2021, e o venezuelano Hurtado não conseguiu entrar no Equador pela regra do país vizinho. Assim, o galo deve ter optado por dar um descanso a Savarino e ainda evitar quaisquer transtornos burocráticos e diplomáticos para um período de poucos dias no Equador.
Crédito: SavarinofoiograndenomedoGalonoduelocontra Coritiba,quandomarcoudoisgols-(PedroSouza/Atlético

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