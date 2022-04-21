Problema técnico no avião atrasa volta do São Paulo e cancela treino

Por um problema técnico em Guarulhos, o avião que faria o voo para Caxias do Sul e levaria para São Paulo a delegação do Tricolor paulista não pode decolar. O elenco jogou contra o Juventude na última quarta-feira (20). > GALERIA: Presidente do São Paulo vira meme após montagem com Roberto CarlosDevido a este ocorrido, o elenco não realizará a reapresentação no CT da Barra Funda prevista para esta quinta-feira (21). O São Paulo embarcará somente na parte da tarde.