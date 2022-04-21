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Problema técnico no avião atrasa volta do São Paulo e cancela treino

Por conta de um problema técnico na aeronave que faria a viagem dos jogadores, o elenco não treinará nesta quinta-feira (21)...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 14:13

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 14:13

Por um problema técnico em Guarulhos, o avião que faria o voo para Caxias do Sul e levaria para São Paulo a delegação do Tricolor paulista não pode decolar. O elenco jogou contra o Juventude na última quarta-feira (20). > GALERIA: Presidente do São Paulo vira meme após montagem com Roberto CarlosDevido a este ocorrido, o elenco não realizará a reapresentação no CT da Barra Funda prevista para esta quinta-feira (21). O São Paulo embarcará somente na parte da tarde.
Portanto, a atividade no CT será aplicada somente aos atletas que não viajaram e não foram relacionados para o jogo que foi válido pela terceira fase na Copa do Brasil.
TABELA​> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos
Com isso, o grupo completo retornará aos treinamentos na sexta-feira (22), às 11h. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 16h30, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: Apósproblemacomaeronave,SãoPaulonãopoderádecolar(RubensChiri/Saopaulofc.net

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