Problema técnico no avião atrasa volta do São Paulo e cancela treino

Por um problema técnico em Guarulhos, o avião que faria o voo para Caxias do Sul e levaria para São Paulo a delegação do Tricolor paulista não pode decolar. O elenco jogou contra o Juventude na última quarta-feira (20). > GALERIA: Presidente do São Paulo vira meme após montagem com Roberto CarlosDevido a este ocorrido, o elenco não realizará a reapresentação no CT da Barra Funda prevista para esta quinta-feira (21). O São Paulo embarcará somente na parte da tarde.
Portanto, a atividade no CT será aplicada somente aos atletas que não viajaram e não foram relacionados para o jogo que foi válido pela terceira fase na Copa do Brasil.
TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos
Com isso, o grupo completo retornará aos treinamentos na sexta-feira (22), às 11h. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 16h30, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.