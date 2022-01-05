Principal nome no Lechia Gdansk, Conrado espera evolução da equipe na temporada

Em ótima fase no Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre o desejo de continuar evolução com a agremiação nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números com o clube.

+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho- Tenho feito uma ótima temporada até aqui e isso é muito importante. Venho trabalhando muito para que as coisas saiam como estou planejando. Tenho construído a minha história aqui com muita entrega e empenho - disse, antes de emendar:

+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal

- O elenco vem se empenhando para crescer e para melhorar seu ritmo nos próximos meses. Vamos procurar manter a intensidade em todos os jogos - completou o jogador.