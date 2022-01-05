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futebol

Principal nome no Lechia Gdansk, Conrado espera evolução da equipe na temporada

Lateral-esquerdo brasileiro vem se destacando no clube polonês
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 17:23

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:23

Em ótima fase no Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre o desejo de continuar evolução com a agremiação nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números com o clube.
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho- Tenho feito uma ótima temporada até aqui e isso é muito importante. Venho trabalhando muito para que as coisas saiam como estou planejando. Tenho construído a minha história aqui com muita entrega e empenho - disse, antes de emendar:
+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal
- O elenco vem se empenhando para crescer e para melhorar seu ritmo nos próximos meses. Vamos procurar manter a intensidade em todos os jogos - completou o jogador.
Crédito: Conradoéumdosdestaquesdaequipepolonesa(Divulgação/LechiaGdansk

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