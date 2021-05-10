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futebol

Principal nome do Vizela, Cassiano comemora grande ano no clube português

Atacante teve uma das melhores temporadas da carreira e garantiu muita luta para continuar melhorando...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 10:07

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:07

Crédito: Divulgação / Vizela
Artilheiro do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, comemorou o ótimo ano que vem fazendo com o clube português. Segundo o jogador, essa temporada foi uma das melhores da sua carreira.
- Individualmente, sem dúvida, foi uma temporada especial para mim dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que aconteceu e agradeço ao grupo por isso. Lutei muito para ajudar durante toda a época - afirmou.Cassiano falou, ainda, sobre a evolução que teve este ano.
- Tive uma evolução grande com a camisa do Vizela. Atuar no futebol português tem sido uma grande experiência.

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