Principal nome do Vizela, Cassiano comemora grande ano no clube português

Artilheiro do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, comemorou o ótimo ano que vem fazendo com o clube português. Segundo o jogador, essa temporada foi uma das melhores da sua carreira.

- Individualmente, sem dúvida, foi uma temporada especial para mim dentro de campo. Estou muito feliz com tudo que aconteceu e agradeço ao grupo por isso. Lutei muito para ajudar durante toda a época - afirmou.Cassiano falou, ainda, sobre a evolução que teve este ano.