Principal nome do Vizela, Cassiano comemora acesso e artilharia do campeonato com o clube

O final de temporada do atacante Cassiano, do Vizela, não poderia ter sido mais especial. O jogador, com passagem pelo Internacional e Fortaleza, terminou a segunda liga de Portugal com o acesso com o clube para a primeira divisão do país e a artilharia da disputa com dezesseis gols marcados.- Essa temporada no Vizela não poderia ter sido mais especial para mim. Levar o clube para a primeira liga e terminar a competição com a artilharia dela foi fantástico. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo nestes últimos meses. Estou passando por um dos melhores momentos da minha carreira - afirmou.