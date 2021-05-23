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Principal nome do Vizela, Cassiano comemora acesso e artilharia do campeonato com o clube

Atacante vive bom momento em Portugal
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LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 11:35

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 11:35

Crédito: Cassiano foi um dos destaques do Vizela na temporada (Divulgação / Vizela
O final de temporada do atacante Cassiano, do Vizela, não poderia ter sido mais especial. O jogador, com passagem pelo Internacional e Fortaleza, terminou a segunda liga de Portugal com o acesso com o clube para a primeira divisão do país e a artilharia da disputa com dezesseis gols marcados.- Essa temporada no Vizela não poderia ter sido mais especial para mim. Levar o clube para a primeira liga e terminar a competição com a artilharia dela foi fantástico. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo nestes últimos meses. Estou passando por um dos melhores momentos da minha carreira - afirmou.
Cassiano ainda destacou o desejo de continuar crescendo nos próximos anos.
- Essa última temporada foi marcante para mim e vai me dar ainda mais motivação para as próximas. Sem dúvida, vou lutar para continuar crescendo nestes próximos anos. Vou trabalhar muito por isso.

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