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Principal nome do Shimizu S-Pulse e no Japão, Carlinhos elogia preparação do clube para a temporada

Atacante brasileiro ex-Lugano vem passando por grande momento no futebol asiático, e exalta preparação para 2021
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 16:32

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Crédito: Divulgação / Shimizu S-Pulse
Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última temporada, o atacante Carlinhos, que tem vinte e nove jogos e dez gols com a camisa do clube japonês, falou sobre o bom trabalho que a equipe vem fazendo. Para ele, o grupo tem tudo para continuar crescendo de produção nas próximas semanas.
Veja a tabela do Inglês- Nossa pré-temporada tem sido de alto nível, muito boa. É importante manter esse ritmo para chegarmos em nossa estreia contra o Kashima no nível que queremos. O elenco está muito motivado com tudo que tem acontecido nos últimos dias - disse.
Segundo o jogador, o grupo espera fazer uma grande J-League em 2021.
- Sem dúvida, a J-League é um dos principais campeonatos da Ásia. Temos que ter intensidade máxima do início ao fim para alcançarmos nossos objetivos nela - concluiu.

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