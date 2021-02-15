Principal nome do Shimizu S-Pulse e no Japão, Carlinhos elogia preparação do clube para a temporada

Crédito: Divulgação / Shimizu S-Pulse

Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última temporada, o atacante Carlinhos, que tem vinte e nove jogos e dez gols com a camisa do clube japonês, falou sobre o bom trabalho que a equipe vem fazendo. Para ele, o grupo tem tudo para continuar crescendo de produção nas próximas semanas.

Veja a tabela do Inglês- Nossa pré-temporada tem sido de alto nível, muito boa. É importante manter esse ritmo para chegarmos em nossa estreia contra o Kashima no nível que queremos. O elenco está muito motivado com tudo que tem acontecido nos últimos dias - disse.

Segundo o jogador, o grupo espera fazer uma grande J-League em 2021.