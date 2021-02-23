Principal nome do Shimizu S-Pulse, Carlinhos espera estreia da equipe diante do Kashima Antlers

Crédito: Divulgação/Shimizu

Principal destaque do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última época, o atacante Carlinhos falou sobre a expectativa de todos em ter uma grande estreia diante do Kashima Antlers na J-League. Para ele, a meta é fazer uma partida perfeita para sair com uma vitória.

- Vamos com tudo para essa estreia. Temos que fazer um grande jogo para sairmos com um triunfo e para iniciarmos com o pé direito nossa caminhada na J-League. O grupo está muito motivado para isso - disse.Segundo o jogador, o grupo espera fazer uma ótima temporada em 2021.