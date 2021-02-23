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futebol

Principal nome do Shimizu S-Pulse, Carlinhos espera estreia da equipe diante do Kashima Antlers

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático e quer conquistar títulos na temporada
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Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 11:30
Crédito: Divulgação/Shimizu
Principal destaque do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última época, o atacante Carlinhos falou sobre a expectativa de todos em ter uma grande estreia diante do Kashima Antlers na J-League. Para ele, a meta é fazer uma partida perfeita para sair com uma vitória.
- Vamos com tudo para essa estreia. Temos que fazer um grande jogo para sairmos com um triunfo e para iniciarmos com o pé direito nossa caminhada na J-League. O grupo está muito motivado para isso - disse.Segundo o jogador, o grupo espera fazer uma ótima temporada em 2021.
- Nosso grupo está muito focado e motivado para essa temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para que o nosso ano de 2021 seja de conquistas.

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