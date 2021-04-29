Principal nome do Shimizu e do futebol japonês, Carlinhos quer artilharia do ano em 2021

Principal nome do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos acredita na força do grupo para que o clube possa fazer uma grande J-League nesta temporada. Segundo o atleta, a meta de todos é fazer o elenco crescer de produção nas próximas semanas.- Nossa equipe tem trabalhado bastante para fazer uma J-League de alto nível e para que possa alcançar seus objetivos na competição. Vamos pensar passo a passo, encarando cada partida como uma decisão - disse.
De acordo o jogador, seu desejo é melhorar seus números no clube.
- O ano passado já foi muito especial para mim dentro de campo. Individualmente, foi perfeito em todos os sentidos. Minha ideia é fazer uma temporada ainda mais intensa do que a que passou.