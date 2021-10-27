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futebol

Principal nome do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes opera joelho e quer estar pronto em breve

Atacante estava passando por ótimo momento na carreira
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Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 13:28
Crédito: Ricardo Lopes se recupera de lesão sofrida no joelho (Divulgação / Shanghai SIPG
Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes sofreu uma lesão no joelho direito e já iniciou a recuperação no Brasil. Segundo o jogador, a ideia é estar pronto antes do prazo previsto.- Infelizmente, tive esse problema e é algo que acontece. Agora é trabalhar muito nos próximos meses para estar pronto o quanto antes. Quero estar de volta aos gramados antes do prazo previsto para começar bem a próxima temporada - disse o atleta.
Segundo Ricardo, seu momento na China tem sido muito bom.
- Espero continuar melhorando meus números no futebol chinês nos próximos anos. Vou lutar muito para que isso seja possível.

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