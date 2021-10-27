Principal nome do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes opera joelho e quer estar pronto em breve

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes sofreu uma lesão no joelho direito e já iniciou a recuperação no Brasil. Segundo o jogador, a ideia é estar pronto antes do prazo previsto.- Infelizmente, tive esse problema e é algo que acontece. Agora é trabalhar muito nos próximos meses para estar pronto o quanto antes. Quero estar de volta aos gramados antes do prazo previsto para começar bem a próxima temporada - disse o atleta.