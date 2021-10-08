Principal nome do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes comemora crescimento na China

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante brasileiro Ricardo Lopes comemorou o crescimento que teve no futebol chinês desde a sua chegada ao país. Segundo o jogador, tem sido uma experiência muito boa estar no local onde está sendo destaque.- Estou muito feliz com tudo que venho conquistado ao longo deste tempo que estou atuando no futebol chinês. Tem sido uma experiência e um aprendizado incrível estar atuando com a camisa do Shanghai, que é um clube gigante - disse o atleta.
Segundo Ricardo Lopes, sua ideia é permanecer na China, onde está vivendo uma boa fase, por muitos anos.
- Minha ideia é permanecer no futebol chinês por muitos anos. Vou trabalhar muito para que as coisas saiam como estou planejando - concluiu o jogador brasileiro.