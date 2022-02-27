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Principal nome do Samut Prakan City, Samuel quer terminar a temporada com vitórias na Tailândia

Atacante ex-Flu é a esperança de gols da equipe
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Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 12:30
O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, espera ritmo forte da equipe tailandesa na reta final da temporada. Segundo o atleta, com passagem pelo futebol árabe e coreano, o grupo tem se dedicado para isso.- O grupo tem trabalhado muito para fazer uma grande sequência nestas próximas semanas e para terminar bem a temporada. Vamos lutar muito para que esses próximos meses sejam de grandes resultados - disse.
Samuel revelou o desejo de continuar evoluindo no país.
- Tenho me dedicado muito para continuar melhorando meus números no país e no clube. Vou trabalhar para conquistar meus objetivos aqui.
Crédito: SamuelbuscaevoluçãodetrabalhonaTailândia(Divulgação/SamutPrakan

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