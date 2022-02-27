Principal nome do Samut Prakan City, Samuel quer terminar a temporada com vitórias na Tailândia

O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, espera ritmo forte da equipe tailandesa na reta final da temporada. Segundo o atleta, com passagem pelo futebol árabe e coreano, o grupo tem se dedicado para isso.- O grupo tem trabalhado muito para fazer uma grande sequência nestas próximas semanas e para terminar bem a temporada. Vamos lutar muito para que esses próximos meses sejam de grandes resultados - disse.