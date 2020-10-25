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Principal nome do Krasnodar, Wanderson foca em vitória sobre o Chelsea na Liga dos Campeões

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe russa
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 09:09

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 09:09

Crédito: Krasnodar conseguiu um empate contra o Rennes na primeira rodada da Champions League (Divulgação
Um dos principais destaques do Krasnodar nos últimos anos, o meia-atacante Wanderson, brasileiro naturalizado belga, falou sobre a importância da equipe vencer o Chelsea na segunda rodada da Liga dos Campeões.
Para o jogador, a equipe precisa fazer um grande jogo para iniciar uma sequência positiva na disputa.
- Vamos enfrentar uma grande equipe e sabemos das dificuldades que enfrentaremos. Temos que ter muita intensidade durante os 90 minutos para sairmos com um resultado positivo. O grupo está muito motivado para fazer uma grande partida - disse o jogador.
Segundo Wanderson, o Krasnodar vai com tudo para se classificar na competição.
- Estamos em um grupo forte, equilibrado e que tudo pode acontecer. Temos que acreditar até o fim na vaga na segunda fase.

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