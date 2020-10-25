Principal nome do Krasnodar, Wanderson foca em vitória sobre o Chelsea na Liga dos Campeões

Crédito: Krasnodar conseguiu um empate contra o Rennes na primeira rodada da Champions League (Divulgação

Um dos principais destaques do Krasnodar nos últimos anos, o meia-atacante Wanderson, brasileiro naturalizado belga, falou sobre a importância da equipe vencer o Chelsea na segunda rodada da Liga dos Campeões.

Para o jogador, a equipe precisa fazer um grande jogo para iniciar uma sequência positiva na disputa.

- Vamos enfrentar uma grande equipe e sabemos das dificuldades que enfrentaremos. Temos que ter muita intensidade durante os 90 minutos para sairmos com um resultado positivo. O grupo está muito motivado para fazer uma grande partida - disse o jogador.

Segundo Wanderson, o Krasnodar vai com tudo para se classificar na competição.