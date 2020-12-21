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futebol

Principal nome do Krasnodar, Wanderson destaca crescimento da equipe

Brasileiro naturalizado belga vive um grande momento com a camisa do clube russo...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 13:35
Crédito: Divulgação/Krasnodar
Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson pediu intensidade máxima do grupo para que a equipe cresça na temporada. Segundo ele, a meta de todos é evoluir nesta sequência da época
- Estamos lutando muito para que a equipe possa evoluir na temporada. O grupo tem se dedicado muito para melhorar os números nas próximas semanas. Vamos nos empenhar muito para que os próximos meses sejam especiais para todos no clube.Segundo Wanderson, seu desejo é melhorar os números no clube.
- Estou vivendo um grande momento com a camisa do clube. Espero continuar crescendo com todos para ajudar o Krasnodar dentro e fora de campo.

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