Principal nome do Krasnodar, Wanderson destaca crescimento da equipe

Crédito: Divulgação/Krasnodar

Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson pediu intensidade máxima do grupo para que a equipe cresça na temporada. Segundo ele, a meta de todos é evoluir nesta sequência da época

- Estamos lutando muito para que a equipe possa evoluir na temporada. O grupo tem se dedicado muito para melhorar os números nas próximas semanas. Vamos nos empenhar muito para que os próximos meses sejam especiais para todos no clube.Segundo Wanderson, seu desejo é melhorar os números no clube.