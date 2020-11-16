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futebol

Principal nome do Kisvárda, Lucas Marcolini quer liderança na Hungria

Volante espera mais uma grande temporada no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 11:09

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 11:09

Crédito: Lucas Marcolini espera grande temporada na Hungria (Divulgação / Kisvárda
Principal nome do Kisvárda, da Hungria, há alguns anos, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no país, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da temporada visando a primeira posição na tabela de classificação do Campeonato Húngaro. Para o atleta, chegar ao topo da disputa motivará o elenco.
- Nosso grupo tem se dedicado muito para melhorar ainda mais os números na temporada. Vamos manter um ritmo forte para chegarmos à liderança do campeonato nas próximas semanas. Estamos nos dedicando ao máximo para que isso seja possível - disse.
De acordo com o atleta, seu momento no clube tem sido muito especial.
- Essa fase que estou vivendo é uma das melhores da carreira. Espero continuar crescendo para ajudar o clube dentro e fora de campo, e para que esse ano seja de títulos para todos aqui.

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