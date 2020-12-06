Principal nome do Kisvárda, Lucas Marcolini comemora ótima fase da equipe e foca em título húngaro

Crédito: Divulgação / Kisvárda

Destaque do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no país, comemorou a ótima fase que a equipe vem passando na primeira divisão do país. Segundo o atleta, o grupo vem lutando muito para alcançar o topo da tabela de classificação da disputa.

- Estamos em um ritmo muito forte e fazendo um campeonato de alto nível até aqui. Temos que manter isso agora para conquistarmos nossos objetivos na disputa. O grupo está muito feliz com tudo que tem acontecido e vem se dedicando ao máximo para continuar evoluindo na temporada - disse.De acordo com o atleta, o elenco vai com tudo em busca do título húngaro.