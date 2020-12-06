Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Principal nome do Kisvárda, Lucas Marcolini comemora ótima fase da equipe e foca em título húngaro
futebol

Principal nome do Kisvárda, Lucas Marcolini comemora ótima fase da equipe e foca em título húngaro

Volante espera mais uma grande temporada no clube onde é destaque
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2020 às 14:27

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 14:27

Crédito: Divulgação / Kisvárda
Destaque do Kisvárda, da Hungria, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no país, comemorou a ótima fase que a equipe vem passando na primeira divisão do país. Segundo o atleta, o grupo vem lutando muito para alcançar o topo da tabela de classificação da disputa.
- Estamos em um ritmo muito forte e fazendo um campeonato de alto nível até aqui. Temos que manter isso agora para conquistarmos nossos objetivos na disputa. O grupo está muito feliz com tudo que tem acontecido e vem se dedicando ao máximo para continuar evoluindo na temporada - disse.De acordo com o atleta, o elenco vai com tudo em busca do título húngaro.
- Conquistar o título nacional seria muito importante para todos. Temos que focar tudo nisso agora. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse ano seja especial para todos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados