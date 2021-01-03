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Principal nome do Johor, Maurício quer 2021 com títulos

Zagueiro é um dos principais nomes do clube asiático...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 13:39

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 13:39

Crédito: Divulgação / Johor
Destaque do Johor, da Malásia, desde 2019, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, revelou estar vivendo uma expectativa grande para 2021. Principal jogador do clube, o defensor, que também atuou na Lazio, falou sobre o desejo de ver o clube conquistando títulos nesta nova temporada.
- Tenho certeza que a nossa temporada será muito boa neste ano de 2021. Vamos lutar muito para fazer um grande ano para conquistarmos títulos. A diretoria montou um elenco forte e investiu para fazermos uma grande época. Estamos muito motivados para essa temporada - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar ainda mais seus números no clube.
- Vou trabalhar muito para continuar construindo a minha história no clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Só tenho a agradecer ao Johor por isso.

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