Principal nome do Johor, Maurício fala sobre bom início de temporada do clube na Malásia

Principal nome do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, destacou o bom início de temporada do clube da Malásia neste ano de 2021. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que o grupo tem feito ao longo dos últimos meses.- Estamos fazendo uma ótima temporada e isso é importante. Está motivando o elenco a continuar neste ritmo forte para conquistar seus objetivos em 2021. Vamos continuar trabalhando muito para que essa temporada seja de títulos para o Johor e seu torcedor - afirmou.
Segundo o atleta, seu desejo é melhorar os números no clube.
- Estou muito feliz com a história que venho construindo no clube. Sou muito feliz vestindo essa camisa. Espero continuar melhorando meus números no clube.