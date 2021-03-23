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futebol

Principal nome do Johor, Maurício destaca: 'Quero ser ídolo no clube'

Zagueiro é o principal nome do Johor
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:05
Crédito: Maurício busca fazer história no futebol asiático (Divulgação
Principal nome do Johor atualmente, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras revelou ter um objetivo importante com a camisa do clube da Malásia: se tornar um dos grandes ídolos da agremiação e seguir fazendo história.- Tenho esse sonho de me tornar ídolo do Johor, um dos grandes clubes do futebol asiático. Seria uma honra chegar a esse nível no clube. Tenho trabalhado muito para ajudar o clube a crescer fora de campo e para conquistar títulos dentro. Vou continuar me empenhando ao máximo por isso - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai em busca de mais um título da Liga esse ano.
- Vamos em busca de mais um título esse ano. O grupo está muito focado nisso e ciente das dificuldades que terá. Vamos lutar muito para fazer história.

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