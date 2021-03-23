Principal nome do Johor, Maurício destaca: 'Quero ser ídolo no clube'

Principal nome do Johor atualmente, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras revelou ter um objetivo importante com a camisa do clube da Malásia: se tornar um dos grandes ídolos da agremiação e seguir fazendo história.- Tenho esse sonho de me tornar ídolo do Johor, um dos grandes clubes do futebol asiático. Seria uma honra chegar a esse nível no clube. Tenho trabalhado muito para ajudar o clube a crescer fora de campo e para conquistar títulos dentro. Vou continuar me empenhando ao máximo por isso - afirmou.