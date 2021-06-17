Principal nome do futebol do Chipre, Danilo conversa com clubes no Brasil e espera definir futuro

Um dos principais jogadores do Chipre na última época, o meia Danilo, com passagens na Rússia, Bélgica e Holanda, é o principal nome do AEL Limassol desde a temporada que passou. Com propostas para retornar ao futebol brasileiro, o jogador falou sobre a possibilidade de deixar a atual agremiação nos próximos dias.
Veja a tabela da Eurocopa- Tenho algumas possibilidades concretas de clubes no Brasil e estou conversando com o AEL, que é o clube que tenho contrato ainda. Meu desejo é ficar mais próximo da família e, quem sabe, jogar no Brasil pela primeira vez. Com a Pandemia, cresceu essa vontade de estar próximo dos meus familiares. Sou profissional desde os dezessete anos e nunca atuei em meu país. Chegou o grande momento - disse.
Segundo Danilo, sua fase atuando pelo AEL Limassol no Chipre tem sido fantástica.
- Talvez a última temporada tenha sido uma das melhores da minha carreira. Estou feliz com tudo que construí aqui no país, mas tenho esse sonho de atuar no Brasil também. Espero definir tudo isso em breve - concluiu o meio-campista.