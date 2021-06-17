Principal nome do futebol do Chipre, Danilo conversa com clubes no Brasil e espera definir futuro

Crédito: (AEL Limassol

Um dos principais jogadores do Chipre na última época, o meia Danilo, com passagens na Rússia, Bélgica e Holanda, é o principal nome do AEL Limassol desde a temporada que passou. Com propostas para retornar ao futebol brasileiro, o jogador falou sobre a possibilidade de deixar a atual agremiação nos próximos dias.

Veja a tabela da Eurocopa- Tenho algumas possibilidades concretas de clubes no Brasil e estou conversando com o AEL, que é o clube que tenho contrato ainda. Meu desejo é ficar mais próximo da família e, quem sabe, jogar no Brasil pela primeira vez. Com a Pandemia, cresceu essa vontade de estar próximo dos meus familiares. Sou profissional desde os dezessete anos e nunca atuei em meu país. Chegou o grande momento - disse.

Segundo Danilo, sua fase atuando pelo AEL Limassol no Chipre tem sido fantástica.