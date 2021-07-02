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Principal nome do futebol do Chipre atualmente, Danilo troca de clube e comemora acerto

Meia brasileiro é a principal nome do futebol local no Chipre e atua agora no clube do APOEL
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LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 18:17

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:17

Crédito: APOEL
Um dos principais jogadores do Chipre na última época, o meia Danilo, que estava no AEL Limassol, acertou com o APOEL, do mesmo país, para as próximas temporadas. Feliz com esse novo desafio, o jogador, com passagens pelo futebol belga, ucraniano e russo, falou sobre sua perspectiva.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Quando recebi o convite do APOEL fiquei muito empolgado e motivado. Assim como o AEL, é um clube grande e que tem uma torcida gigante. Vou lutar muito para construir a minha história no clube com títulos e grandes atuações. Estou muito focado e confiante neste novo desafio que terei - disse.
Segundo Danilo, a meta do clube é fazer uma grande temporada.
- Vamos lutar muito para que essa temporada seja de conquistas importantes para o clube. Temos um ótimo elenco e uma estrutura fantástica. Tenho certeza que os próximos meses serão muito bons para todos - concluiu o jogador brasileiro.

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