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futebol

Principal nome do Busan I Park, Rômulo destaca grande ano no clube

Meia foi decisivo com a camisa da equipe sul-coreana
em 2019 e espera repetir a boa temporada
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 13:01

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 13:01

Crédito: Divulgação / Busan I Park
Um dos principais nomes do Busan I Park há três anos, o meia Rômulo, ex-Bahia e Bragantino, destacou o bom ano que teve no clube coreano em 2020. Segundo o jogador, essa temporada foi muito importante para ele individualmente.
- Individualmente foi uma temporada muito boa para mim. Meus números melhoraram muito em relação aos anos anteriores e no ano de retorno do clube para a K-League. Isso é muito importante para mim - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, estar no futebol coreano o fez muito bem.
- Esses últimos anos no futebol coreano foram muito especiais. Estou muito feliz com isso. Espero continuar evoluindo para fazer a minha história no futebol asiático.

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