Principal nome do Busan I Park, Rômulo destaca grande ano no clube

Crédito: Divulgação / Busan I Park

Um dos principais nomes do Busan I Park há três anos, o meia Rômulo, ex-Bahia e Bragantino, destacou o bom ano que teve no clube coreano em 2020. Segundo o jogador, essa temporada foi muito importante para ele individualmente.

- Individualmente foi uma temporada muito boa para mim. Meus números melhoraram muito em relação aos anos anteriores e no ano de retorno do clube para a K-League. Isso é muito importante para mim - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, estar no futebol coreano o fez muito bem.