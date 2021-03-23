Principal nome do AEL, Danilo quer reta final de temporada perfeita no Chipre

Crédito: AEL Limassol

Em alta no AEL Limassol e um dos principais jogadores do Chipre este ano, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, revelou o desejo da equipe em melhorar o rendimento em campo nesta final de temporada. Para o jogador, o grupo está muito motivado para encerrar bem a época.

- Estamos em um ritmo muito forte, fazendo bons jogos e mantendo a intensidade em todas as partidas. Agora é continuar nesta evolução para terminarmos o ano com bons resultados. O grupo está muito focado nisso - disse.Segundo Danilo, seu momento é um dos mais especiais da sua carreira.