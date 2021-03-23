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futebol

Principal nome do AEL, Danilo quer reta final de temporada perfeita no Chipre

Meio-campista brasileiro é o principal nome do clube
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 11:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 11:56
Crédito: AEL Limassol
Em alta no AEL Limassol e um dos principais jogadores do Chipre este ano, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, revelou o desejo da equipe em melhorar o rendimento em campo nesta final de temporada. Para o jogador, o grupo está muito motivado para encerrar bem a época.
- Estamos em um ritmo muito forte, fazendo bons jogos e mantendo a intensidade em todas as partidas. Agora é continuar nesta evolução para terminarmos o ano com bons resultados. O grupo está muito focado nisso - disse.Segundo Danilo, seu momento é um dos mais especiais da sua carreira.
- Estou passando por um momento muito especial. Sem dúvida, um dos melhores da minha carreira. Vou continuar me dedicando ao máximo para fazer a minha história no AEL e no Chipre.

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