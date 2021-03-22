Principal nome do Adalah, Everton foca em vitórias nos últimos meses da temporada

Em fase positiva com a camisa do Al Adalah, o atacante Everton falou sobre o crescimento que teve no futebol da Arábia Saudita neste ano. Segundo o jogador, seu desejo é continuar evoluindo no país.- Tive uma evolução grande no futebol árabe e estou feliz por isso. Tenho trabalhado muito para manter esse ritmo e essa intensidade durante os próximos meses. Quero terminar a temporada com boas atuações e gols - disse.