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futebol

Principal nome do Adalah, Everton foca em vitórias nos últimos meses da temporada

Atacante vem passando por ótimo momento
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 12:50
Crédito: Everton passa por grande fase no futebol árabe (Divulgação / Al Adalah
Em fase positiva com a camisa do Al Adalah, o atacante Everton falou sobre o crescimento que teve no futebol da Arábia Saudita neste ano. Segundo o jogador, seu desejo é continuar evoluindo no país.- Tive uma evolução grande no futebol árabe e estou feliz por isso. Tenho trabalhado muito para manter esse ritmo e essa intensidade durante os próximos meses. Quero terminar a temporada com boas atuações e gols - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo está focado em grandes resultados neste fim de época.
- Estamos trabalhando para terminarmos o ano com bons resultados. O grupo tem se dedicado muito para isso.

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