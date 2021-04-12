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futebol

Principal jogador no Chipre, Danilo marca mais uma vez e comemora ótimo momento no AEL

Meia brasileiro é o destaque do clube
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 11:00
Crédito: Danilo espera bons resultados com a equipe do Chipre (AEL Limassol
Com uma temporada perfeita individualmente, o meia Danilo é o destaque do futebol do Chipre vestindo a camisa do AEL Limassol neste ano. Feliz com a ótima fase, o jogador, que marcou o gol da vitória da equipe sobre o AEK neste domingo, falou sobre esse crescimento.- Sem dúvida, individualmente tem sido um dos principais anos da minha carreira. Agradeço muito ao clube e ao grupo por isso. Venho trabalhando muito para fazer a minha história aqui e para crescer no AEL, que é um grande clube. Estou muito motivado e vivendo uma ótima fase - disse.
Segundo Danilo, a equipe espera encerrar bem o ano.
- Nossa ideia é temrinar o ano com boas atuações e vitórias. O grupo está muito motivado para fazer uma grande reta final de temporada.

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