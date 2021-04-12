Principal jogador no Chipre, Danilo marca mais uma vez e comemora ótimo momento no AEL

Com uma temporada perfeita individualmente, o meia Danilo é o destaque do futebol do Chipre vestindo a camisa do AEL Limassol neste ano. Feliz com a ótima fase, o jogador, que marcou o gol da vitória da equipe sobre o AEK neste domingo, falou sobre esse crescimento.- Sem dúvida, individualmente tem sido um dos principais anos da minha carreira. Agradeço muito ao clube e ao grupo por isso. Venho trabalhando muito para fazer a minha história aqui e para crescer no AEL, que é um grande clube. Estou muito motivado e vivendo uma ótima fase - disse.