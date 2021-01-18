Principal jogador do Shimizu S-Pulse e brasileiro mais valorizado no Japão, Carlinhos foca em grandes jogos

Crédito: Divulgação/Shimizu

Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês atualmente, o atacante Carlinhos quer fazer uma grande temporada em 2021 com a camisa do clube. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais os números que teve em 2020 e ajudar a equipe a fazer uma ótima época.

- Sem dúvida, a motivação é muito grande para esta temporada. Em meu primeiro ano no clube, tive um desempenho muito bom, mesmo sendo a época inicial que tive no Japão. Estou muito focado em fazer um ano perfeito. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - disse.Segundo o jogador, agenciado por Paulo Affonso e a GRSport, o elenco do Shimizu vai com tudo para fazer um grande ano em 2021.