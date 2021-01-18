Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Principal jogador do Shimizu S-Pulse e brasileiro mais valorizado no Japão, Carlinhos foca em grandes jogos
futebol

Principal jogador do Shimizu S-Pulse e brasileiro mais valorizado no Japão, Carlinhos foca em grandes jogos

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático e busca foco na pré-temporada
...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 08:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 08:55
Crédito: Divulgação/Shimizu
Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês atualmente, o atacante Carlinhos quer fazer uma grande temporada em 2021 com a camisa do clube. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais os números que teve em 2020 e ajudar a equipe a fazer uma ótima época.
- Sem dúvida, a motivação é muito grande para esta temporada. Em meu primeiro ano no clube, tive um desempenho muito bom, mesmo sendo a época inicial que tive no Japão. Estou muito focado em fazer um ano perfeito. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - disse.Segundo o jogador, agenciado por Paulo Affonso e a GRSport, o elenco do Shimizu vai com tudo para fazer um grande ano em 2021.
- Temos um bom elenco e sabemos do nosso potencial. Vamos trabalhar muito para que esse ano de 2021 seja muito bom para todos. Vamos focar tudo nesta pré-temporada para entrarmos bem a partir do primeiro jogo da temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados