Principal jogador do Chipre, Danilo destaca temporada de alto nível

Melhor jogador do Chipre nesta temporada, o meia Danilo comemorou o ano especial que teve com a camisa do AEL Limassol. Segundo o jogador brasileiro naturalizado belga, esse ano foi perfeito individualmente.- Essa temporada foi muito especial individualmente. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo dentro e fora de campo. Trabalhei muito para manter esse nível de atuação do início ao fim do ano - disse.
Segundo Danilo, a conquista de uma vaga na Liga Europa pela equipe foi importante.
- Tivemos um bom desempenho durante o campeonato e chegamos até a brigar pelo título. Conquistar uma vaga na Liga Europa foi muito importante para o grupo e para o clube.