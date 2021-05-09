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futebol

Principal jogador do Chipre, Danilo destaca temporada de alto nível

Meia brasileiro é a principal nome do AEL Limassol
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Publicado em 09 de Maio de 2021 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 12:05
Crédito: Danilo pensa na próxima Liga Europa (AEL Limassol
Melhor jogador do Chipre nesta temporada, o meia Danilo comemorou o ano especial que teve com a camisa do AEL Limassol. Segundo o jogador brasileiro naturalizado belga, esse ano foi perfeito individualmente.- Essa temporada foi muito especial individualmente. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo dentro e fora de campo. Trabalhei muito para manter esse nível de atuação do início ao fim do ano - disse.
Segundo Danilo, a conquista de uma vaga na Liga Europa pela equipe foi importante.
- Tivemos um bom desempenho durante o campeonato e chegamos até a brigar pelo título. Conquistar uma vaga na Liga Europa foi muito importante para o grupo e para o clube.

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