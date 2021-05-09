Principal jogador do Chipre, Danilo destaca temporada de alto nível

Melhor jogador do Chipre nesta temporada, o meia Danilo comemorou o ano especial que teve com a camisa do AEL Limassol. Segundo o jogador brasileiro naturalizado belga, esse ano foi perfeito individualmente.- Essa temporada foi muito especial individualmente. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo dentro e fora de campo. Trabalhei muito para manter esse nível de atuação do início ao fim do ano - disse.