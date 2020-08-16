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futebol

Principal jogador do AEL Limassol, Danilo espera grande ano no clube

Brasileiro naturalizado belga é um dos destaques do futebol do Chipre...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2020 às 14:41
Crédito: Divulgação
Brasileiro naturalizado belga, o meia brasileiro Danilo, principal contratação do AEL Limassol, do Chipre, falou sobre a expectativa de todos no clube para esta atual temporada. Segundo o jogador, que atuou na Rússia, Ucrânia e Turquia, a meta de todos no grupo é fazer uma grande época.
- Estamos trabalhando muito para que esse ano seja especial para todos no clube. Temos que manter a intensidade nos jogos e treinos para que isso seja possível. O grupo tem se dedicado muito para isso. Vamos continuar nos empenhando para que essa época seja de títulos para o AEL e seu torcedor.
Segundo Danilo, seu desejo é fazer história no clube.
- Vou trabalhar muito para fazer a minha história no clube, assim como foi onde passei. Espero que tudo saia como estou planejando com a camisa do clube, que vem dando total suporte e confiança para que isso aconteça.

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