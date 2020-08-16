Principal jogador do AEL Limassol, Danilo espera grande ano no clube

Crédito: Divulgação

Brasileiro naturalizado belga, o meia brasileiro Danilo, principal contratação do AEL Limassol, do Chipre, falou sobre a expectativa de todos no clube para esta atual temporada. Segundo o jogador, que atuou na Rússia, Ucrânia e Turquia, a meta de todos no grupo é fazer uma grande época.

- Estamos trabalhando muito para que esse ano seja especial para todos no clube. Temos que manter a intensidade nos jogos e treinos para que isso seja possível. O grupo tem se dedicado muito para isso. Vamos continuar nos empenhando para que essa época seja de títulos para o AEL e seu torcedor.

Segundo Danilo, seu desejo é fazer história no clube.