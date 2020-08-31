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Primo de Messi acredita que craque se encaixaria no Manchester City

Maxi Biancucchi, ex-jogador do Flamengo e atual agente de atletas, diz que nunca pensou que Messi deixaria o Barcelona, mas que primo não devia estar feliz no clube...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 12:44

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 12:44
Crédito: Gerard Julien/AFP
O ex-jogador de futebol e primo de Messi, Maxi Biancucchi, acredita que o futuro do argentino está longe de Barcelona e mais próximo da Inglaterra. Em entrevista à “Radio Continental”, o ex-atacante do Flamengo se disse surpreso com a intenção do camisa 10 em deixar o clube em que é ídolo e fica triste ao ver críticas sobre o craque.
- Se estivesse feliz no Barcelona, teria ficado. De todas as equipes que se falam, acredito que se encaixaria bem no Manchester City. Messi é uma boa pessoa, por isso me dói muito quando o criticam desde a tomada de decisão (de deixar o Barcelona).Biancucchi ainda comentou sobre a possibilidade do argentino voltar às suas origens e defender a camisa do Newell's Old Boys.
- Tenho a esperança de que algum dia Messi possa jogar no Newell’s. Deve ficar claro que ele nunca foi (torcedor) do River. Quando pequeno, tinha uma camisa do Independiente porque as torcidas eram amigas.
Maxi Biancucchi é atualmente agente de jogadores de futebol após não ter conseguido o mesmo sucesso na carreira que o primo. O futuro de Messi segue indefinido, mas o argentino não deve encontrar uma maneira fácil de sair do Barcelona sem pagar a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões).

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