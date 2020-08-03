Primeiro treinador de Richarlison morre vítima do coronavírus no ES

Tião Borboleta, primeiro treinador de Richarlison Crédito: Rede Notícia/ Reprodução

Atacante do Everton e da Seleção Brasileira, o capixaba Richarlison vem se destacando nos gramados da Europa, mas nunca se esquece que tudo começou em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . Mas desta vez, o jogador recebeu uma triste notícia do município onde nasceu. Richarlison lamentou a morte do responsável por lhe ensinar as primeiras jogadas. O treinador, Sebastião José da Silva, conhecido como Tião Borboleta, faleceu nesta segunda-feira (03), aos 71 anos, vítima da Covid-19

Em uma rede social, o atacante lamentou a morte do treinador e lembrou a sua trajetória ao lado do professor. Tião Borboleta se foi hoje por causa da Covid. Ele foi o meu primeiro professor de futebol, ajudou a construir a minha história, bem lá no comecinho, quando eu ainda era só o "lamparina". Serei eternamente grato por tudo o que fez por mim e por tantas crianças lá em Nova Venécia. Vai com Deus e obrigado, MUITO OBRIGADO, escreveu o atleta.

Serei eternamente grato por tudo o que fez por mim e por tantas crianças lá em Nova Venécia. Vai com Deus e obrigado, MUITO OBRIGADO! ????? — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 3, 2020

Na sua postagem, o atleta lembrou de uma homenagem que fez ao trenador. Em julho de 2019, Richarlison convidou Tião Borboleta para dar o pontapé inicial na partida beneficente realizada no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia.

Segundo a Secretaria de Saúde de Nova Venécia, o técnico, de 71 anos, estava internado no Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus , e faleceu por volta das 11h, desta segunda-feira (3).

Richarlison atacante do Everton e da Seleção Brasileira Crédito: Anthony Mcardle/Eveton FC

O secretário de esportes de Nova Venécia, Edson Zaché lamentou a morte de Tião Borboleta e destacou a importância que ele tinha para a formação de atletas na cidade. O esporte de Nova Venécia está de luto. O Tião era um grande incentivador do futebol veneciano, muitas crianças e jovens começaram com ele. A cidade perdeu o seu maior nome da história do futebol de base, lamentou o secretário.