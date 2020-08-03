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Luto no esporte

Primeiro treinador de Richarlison morre vítima do coronavírus no ES

Morador de Nova Venécia, Sebastião José da Silva, conhecido como Tião Borboleta, faleceu nesta segunda-feira (03), aos 71 anos. Atacante capixaba fez homenagem nas redes sociais

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 20:52
Tião Borboleta, primeiro treinador de Richarlison
Tião Borboleta, primeiro treinador de Richarlison Crédito: Rede Notícia/ Reprodução
Atacante do Everton e da Seleção Brasileira, o capixaba Richarlison vem se destacando nos gramados da Europa, mas nunca se esquece que tudo começou em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Mas desta vez, o jogador recebeu uma triste notícia do município onde nasceu. Richarlison lamentou a morte do responsável por lhe ensinar as primeiras jogadas. O treinador, Sebastião José da Silva, conhecido como Tião Borboleta, faleceu nesta segunda-feira (03), aos 71 anos, vítima da Covid-19.
Em uma rede social, o atacante lamentou a morte do treinador e lembrou a sua trajetória ao lado do professor. Tião Borboleta se foi hoje por causa da Covid. Ele foi o meu primeiro professor de futebol, ajudou a construir a minha história, bem lá no comecinho, quando eu ainda era só o "lamparina". Serei eternamente grato por tudo o que fez por mim e por tantas crianças lá em Nova Venécia. Vai com Deus e obrigado, MUITO OBRIGADO, escreveu o atleta.
Na sua postagem, o atleta lembrou de uma homenagem que fez ao trenador.  Em julho de 2019,  Richarlison convidou Tião Borboleta para dar o pontapé inicial na partida beneficente realizada no Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia. 
Segundo a Secretaria de Saúde de Nova Venécia, o técnico, de 71 anos, estava internado no Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, e faleceu por volta das 11h, desta segunda-feira (3).
Richarlison está na segunda temporada pelo Everton e é titular absoluto
Richarlison atacante do Everton e da Seleção Brasileira Crédito: Anthony Mcardle/Eveton FC
O secretário de esportes de Nova Venécia, Edson Zaché lamentou a morte de Tião Borboleta e destacou a importância que ele tinha para a formação de atletas na cidade. O esporte de Nova Venécia está de luto. O Tião era um grande incentivador do futebol veneciano, muitas crianças e jovens começaram com ele. A cidade perdeu o seu maior nome da história do futebol de base, lamentou o secretário.
O corpo de Tião Borboleta será sepultado na manhã desta terça-feira (4).

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