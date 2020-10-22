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Primeiro técnico de Pedri rasga elogios ao jogador do Barcelona

Pepe Mel, treinador do Las Palmas, diz que possui grandes expectativas sobre o jovem de 17 anos e que atleta tende a crescer muito atuando ao lado de estrelas no Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 11:03

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:03

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Pepe Mel, técnico do Las Palmas e primeiro treinador profissional de Pedri, elogiou o jovem jogador do Barcelona e disse que tem grandes expectativas sobre o meia-atacante, em entrevista ao programa “El Transistor”. O atleta surgiu com 16 anos e sempre foi visto como um garoto diferenciado.
- É um talento natural. Debutou comigo quando tinha 16 anos. Se você deixar ele se divertir, vai crescer muito, ainda mais em um elenco rodeado de estrelas. Tenho muita confiança nele, é o tipo de jogador que ultrapassa barreiras e se ele tiver um jogador ao lado, irá se entender muito bem.O camisa 16 já tem cinco jogos como jogador do Barcelona na temporada e marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana na última terça-feira contra o Ferencvaros pela Liga dos Campeões. O jovem de 17 anos começou apenas uma partida como titular, mas busca seu espaço dentro do elenco.

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