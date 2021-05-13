Primeiro reforço de 2021, Bruno Rodrigues é cortado do Paulistão; veja sua trajetória no Tricolor

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na última quarta-feira (12), o São Paulo resolver tirar de sua lista de inscritos do Campeonato Paulista o atacante Bruno Rodrigues. O atleta, que foi o primeiro reforço do São Paulo para a temporada, chegou a atuar duas vezes pela equipe no torneio.

O atacante foi removido da lista de inscritos para o estadual para a entrada de outros dois jogadores: o meia Shaylon e o atacante Paulinho Bóia. Além desses, William e Orejuela já foram incluídos na relação, nas vagas de Tchê Tchê e Toró, que deixaram o clube.

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Confira a trajetória do camisa 28 no clube até o momento.

ANÚNCIO - 17/02No dia 17 de fevereiro, ainda durante a última temporada, Bruno Rodrigues foi anunciado como o primeiro reforço do São Paulo para 2021. O atleta, que pertence à Ponte Preta, chegou por empréstimo até o final do ano.

INSCRITO NO PAULISTÃO - 27/02 Um dia antes do primeiro jogo da temporada, o atacante Bruno Rodrigues foi inscrito na lista de jogadores aptos a jogarem pelo São Paulo no Campeonato Paulista de 2021. Inscrito na lista A, o atacante já estava disponível para a estreia do Tricolor na competição.

ESTREIA - 28/02Onze dias depois de ser anunciado pelo São Paulo, o atacante fez sua primeira partida pela equipe. O jogador atuou oficialmente pelo time no jogo do dia 28 de fevereiro, no Morumbi, contra o Botafogo-SP.

Bruno entrou já no segundo tempo, aos 28 minutos, no lugar do zagueiro Léo. A partida terminou em 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Dudu, aos três minutos do segundo tempo, mas o empate do Tricolor veio aos 30 minutos da segunda etapa, em gol de Arboleda.

INTER DE LIMEIRA 0 X 4 SÃO PAULO - 03/03/2021 Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

SÃO PAULO 4 X 0 SANTOS - 06/03/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

NOVORIZONTINO 2 X 1 SÃO PAULO - 13/03/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

SÃO PAULO 5 X 1 SÃO CAETANO - 10/04/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

SÃO PAULO 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO - 12/04/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

SÃO PAULO 3 X 2 GUARANI - 14/04/2021Bruno entrou no segundo tempo, aos 28 minutos, no lugar de Martín Benítez.

PALMEIRAS 0 X 1 SÃO PAULO - 16/04/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

INSCRITO PELO SÃO PAULO NA LISTA DA LIBERTADORES - 18/04/2021O atacante foi incluído entre os jogadores aptos a defender o São Paulo na Copa Libertadores da América.

SPORTING CRISTAL (PER) 0 X 3 SÃO PAULO - 20/04/2021​Bruno Rodrigues não foi relacionado para a partida e não viajou com a delegação para o Peru.

SÃO PAULO 2 X 0 SÃO CAETANO - 23/04/2021Bruno entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Joao Rojas.

ITUANO 0 X 3 SÃO PAULO - 25/04/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

SÃO PAULO 2 X 0 RENTISTAS (URU) - 28/04/2021​Bruno Rodrigues não foi relacionado para a partida.

CORINTHIANS 2 X 2 SÃO PAULO - 02/05/2021Bruno foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

RACING (ARG) 0 X 0 SÃO PAULO - 05/05/2021​​Bruno Rodrigues não foi relacionado para a partida e não viajou com a delegação para o Peru.

MIRASSOL 1 X 1 SÃO PAULO - 09/05/2021​Bruno entrou aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Vitor Bueno.

RETIRADO DA LISTA DE INSCRITOS DO CAMPEONATO PAULISTA - 12/05/2021Com a classificação para o mata-mata e a possibilidade de realizar quatro trocas, o São Paulo optou por remover o atacante da relação de jogadores aptos a atuarem pelo Tricolor no estadual.

RENTISTAS (URU) 1 X 1 SÃO PAULO - 12/05/2021​Bruno viajou com a delegação para o Uruguai e foi relacionado para o jogo, mas ficou no banco de reservas.Ao todo, Bruno Rodrigues jogou cerca de 63 minutos com a camisa do Tricolor. Em apenas uma partida, o colombiano Orejuela, que ficou de fora da primeira fase do Paulistão, já passou essa marca, jogando 86 minutos contra o Rentistas do Uruguai.

Sem poder atuar na fase de mata-mata do Paulistão, o atacante deve ganhar minutos na Libertadores, competição que o Tricolor deve jogar com equipe alternativa nas próximas rodadas, visando priorizar o estadual, onde tem grande chance de ser campeão e encerrar o jejum de nove anos sem troféu.