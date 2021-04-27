Primeiro gol, joia do São Paulo, seleção... Conheça Rodrigo Freitas

Crédito: Rubens Chiri/sãopaulofc.net

O jovem zagueiro Rodrigo Freitas, de apenas 22 anos, vem recebendo as primeiras oportunidades no São Paulo em 2021 e marcou o seu primeiro gol como profissional na vitória sobre o Ituano por 3 a 0, em Itu.

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O jogador tem uma relação muito forte com o clube, já que é formado em Cotia, onde esteve desde 2014. Nas categorias de base, Rodrigo acumula alguns títulos com a camisa da equipe, como duas Copas do Brasil Sub-20, em 2016 e 2018, e um Brasileirão de Aspirantes, em 2018. O LANCE! mostra sua trajetória.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O jogador já havia sido relacionados para partidas do profissional, mas fez seus primeiros jogos nesse ano, pelo Paulistão. Entrou em campo contra o Novorizontino, Guarani e, mais recentemente, contra o Ituano, quando marcou gol de pênalti na vitória por 3 a 0. Após o gol contra o time de Itu, valorizou as chances que vem recebendo.

- É muito importante pra mim, acredito que para todos que vestem essa camisa. Estar no São Paulo já é algo mágico, então estar vivenciando tudo isso é um sonho. Mas acho que o mais importante agora é continuar dando meu melhor, para sempre estar preparado quando as oportunidades vierem - disse.

O jogador também acumula experiência no futebol internacional, já que passou um tempo no Portimonense, de Portugal. O jogador foi emprestado e disputou 12 partidas pelo clubes português. Durante esse período fora do Brasil, Rodrigo foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, em Outubro de 2019, para a disputa do Torneio de Tenerife, competição disputada na Espanha. Zagueiro batedor de pênaltis

Geralmente, quando um zagueiro marca um gol é de cabeça, usando a altura para o jogo aéreo. No entanto, foi diferente para Rodrigo Freitas. Logo aos oito minutos contra o Ituano, Galeano sofreu pênalti. O defensor pegou a bola e chamou a responsabilidade para abrir o placar.