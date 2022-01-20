Primeiro dia da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 registra mais de 1 milhão de pedidos

Um dia depois de abrir a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada entre novembro e dezembro, a Fifa divulgou os números registrados nas primeiras horas. Segundo o entidade máxima do futebol, 1,2 milhão de pedidos de entradas foram registrados para o torneio.Sede do Mundial, o Qatar foi responsável pelo maior número de solicitações. Na sequência, segundo a Fifa, vieram os seguintes países: Argentina, México, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Índia, Arábia Saudita, Brasil e França.

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A primeira fase de vendas irá até o dia 8 de fevereiro. Apesar de já ter iniciado, não faz diferença se o torcedor realizou o procedimento na quarta-feira ou se fará apenas no último dia, pois os bilhetes serão alocados apenas após o encerramento desta primeira etapa.

Todos os candidatos, aprovados ou não, receberão uma notificação com o resultado de suas inscrições e as etapas seguintes, como o pagamento do valor dos bilhetes, até o dia 8 de março.

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A Copa do Mundo terá início no dia 21 de novembro, enquanto a decisão está marcada para o dia 18 de dezembro. A França é a atual campeã mundial após conquistar a competição diante da Croácia, em 2018, na Rússia. O Brasil é o maior vencedor, com cinco títulos conquistados.