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Primeiro dia da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 registra mais de 1 milhão de pedidos

Com Brasil entre os países que mais solicitaram entradas ao Mundial do Qatar, Fifa divulga número das primeiras horas das vendas. Torneio acontece entre novembro e dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 17:21

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:21

Um dia depois de abrir a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada entre novembro e dezembro, a Fifa divulgou os números registrados nas primeiras horas. Segundo o entidade máxima do futebol, 1,2 milhão de pedidos de entradas foram registrados para o torneio.Sede do Mundial, o Qatar foi responsável pelo maior número de solicitações. Na sequência, segundo a Fifa, vieram os seguintes países: Argentina, México, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Índia, Arábia Saudita, Brasil e França.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
A primeira fase de vendas irá até o dia 8 de fevereiro. Apesar de já ter iniciado, não faz diferença se o torcedor realizou o procedimento na quarta-feira ou se fará apenas no último dia, pois os bilhetes serão alocados apenas após o encerramento desta primeira etapa.
Todos os candidatos, aprovados ou não, receberão uma notificação com o resultado de suas inscrições e as etapas seguintes, como o pagamento do valor dos bilhetes, até o dia 8 de março.
+ Marcelo vira recordista no Real Madrid e encosta no Top-10 brasileiros com mais títulos na história; veja a lista
A Copa do Mundo terá início no dia 21 de novembro, enquanto a decisão está marcada para o dia 18 de dezembro. A França é a atual campeã mundial após conquistar a competição diante da Croácia, em 2018, na Rússia. O Brasil é o maior vencedor, com cinco títulos conquistados.
Crédito: EstádioAl-Janoub,emAl-Wakrah,foiconstruídoparaaCopadoMundode2022(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

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