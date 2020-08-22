Primeiro clube europeu a ter um programa de sócio-torcedor no Brasil, PSG faz mudança e reformula planos

Em 2019, o Paris Saint-Germain decidiu ir além-fronteiras da França, atravessou o Atlântico e se tornou o primeiro clube da Europa a criar um plano de sócio-torcedor exclusivo para fãs brasileiros: o MyParis Brasil. Quase um ano depois, finalista da Liga dos Campeões, reformulou completamente o seu programa, que agora tem novos valores e um foco ainda maior no meio digital em comemoração aos 50 anos de existência do clube. Na última sexta-feira (20), o novo MyParis Brasil foi divulgado e os interessados já podem se associar. Através do site myparis.com.br, o clube francês oferece dois planos de baixo custo para os interessados: o Verde & Amarelo (R$ 2,90 por mês) e o Vermelho & Azul (R$ 9,90). No plano Verde & Amarelo, o sócio terá acesso à área exclusiva da PSG TV, onde poderá assistir entrevistas, materiais com jogadores e VT’s de jogos na íntegra, com narração em português e disponibilizados duas horas após a partida. Além do acesso a todo conteúdo da TV do clube, haverá descontos na rede de parceiros do Programa MyParis Brasil e em produtos do Paris Saint-Germain. No Vermelho & Azul, os fãs terão direito a todos os benefícios citados e prioridade na compra de futuras experiências exclusivas. O programa tem a parceria da FutebolCard, empresa que atua no ramo da venda de ingressos, controle de acesso, e-commerce de produtos esportivos e gestão de programas de sócio-torcedor. No Brasil, ela realiza operações de estádio no Maracanã, Mineirão, Allianz Parque e outros estádios. Além da parceria com diversos clubes como ABC, Atlético-MG, Avaí, Botafogo-PB, Coritiba, Desportiva-ES, Figueirense, Fluminense, Imperatriz, Londrina, Náutico, Paysandu, Red Bull Bragantino, Santa Cruz, Santos, Sport e Vitória. O clube francês, que completou 50 anos no último dia 12, tem como objetivo se aproximar ainda mais do torcedor brasileiro e proporcionar novas experiências digitais para os fãs do clube que conta com Neymar, Marquinhos e Thiago Silva, visto que o distanciamento social ainda deve se manter como realidade no país. Por conta da disseminação do novo coronavírus pelo mundo, a reformulação no programa MyParis Brasil se tornou necessária.