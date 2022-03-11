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Primeira TDF Cup reúne escolinhas e observador técnico

Trilha do Futebol oferece oportunidades para clubes e atletas da região metropolitana de Curitiba...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 16:34

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:34

No final de semana dos dias 12 e 13 de março, atletas de Curitiba e região metropolitana de Curitiba terão a oportunidade de disputar a 1ª TDF Cup, em Pinhais. A competição organizada pela Trilha do Futebol reuniu quatro grandes escolinhas de Curitiba teve a presença de observador técnico do São Paulo.
O formato do torneio contou com quatro escolas da região metropolitana: FT10 Sports, Escola Coxa Fazenda Rio Grande, Escola Independente São Joseense e Escola Coxa São José dos Pinhais reuniram cerca de 180 alunos em três diferentes categorias. - Imaginamos uma competição que oferecesse oportunidades, aos pais, aos atletas e aos clubes e agentes. Preparamos toda a estrutura para impactar todas as frentes no processo - explica Vinicius Crivelaro, fundador da Trilha do Futebol.
A intenção da TDF Cup é oferecer oportunidades as escolas parceiras da Trilha do Futebol, seus alunos e gerar interesse de clubes de todo o Brasil, expandindo as possibilidades de atletas da nossa cidade e região em buscar um espaço em um clube de futebol. O observador técnico do São Paulo José Manoel Ricardo (Picolé) e alguns agentes estarão presentes no evento, além da presença de atletas profissionais que foram prestigiar o evento.
- Atualmente estamos com 33 escolas parceiras. Então imagine quantos atletas buscam oportunidades em diversos clubes. Além da presença de observadores e agentes, oferecemos um suporte para que esse atleta também possa se inserir no mercado de outras maneiras - complementa Crivelaro.
Crédito: (Foto:Divulgação

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