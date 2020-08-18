Primeira rodada do Francês tem jogo suspenso devido a Covid-19

Crédito: AFP

A primeira rodada do Campeonato Francês está ameaçada por conta de casos de Covid-19 em alguns times. O Olympique de Marseille, que abriria a temporada contra o Saint-Etienne, teve seu jogo adiado por conta de quatro casos do novo coronavírus confirmados na equipe. Com isso, o jogo de abertura será entre Bordeaux e Nantes nesta sexta-feira.

A comissão de coronavírus criada pela Liga de Futebol Profissional da França, composta por quatro médicos, irá anunciar a suspensão oficial do jogo da equipe de André Villas-Boas. A partida deve ser realizada no dia 17 ou 18 de setembro, mas ainda resta confirmação, de acordo com a “RMC Sport”.