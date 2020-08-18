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Primeira rodada do Francês tem jogo suspenso devido a Covid-19

Duelo entre Olympique de Marseille e Saint-Etienne será adiado por conta de quatro casos do novo coronavírus confirmados na equipe comandada por André Villas-Boas...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 10:31

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 10:31

Crédito: AFP
A primeira rodada do Campeonato Francês está ameaçada por conta de casos de Covid-19 em alguns times. O Olympique de Marseille, que abriria a temporada contra o Saint-Etienne, teve seu jogo adiado por conta de quatro casos do novo coronavírus confirmados na equipe. Com isso, o jogo de abertura será entre Bordeaux e Nantes nesta sexta-feira.
A comissão de coronavírus criada pela Liga de Futebol Profissional da França, composta por quatro médicos, irá anunciar a suspensão oficial do jogo da equipe de André Villas-Boas. A partida deve ser realizada no dia 17 ou 18 de setembro, mas ainda resta confirmação, de acordo com a “RMC Sport”.
A primeira rodada também não conta com os jogos do Paris Saint-Germain e Lyon, pois ambas as equipes estão envolvidas em jogos válidos pela Liga dos Campeões. Com isso, apenas sete jogos devem ser realizados neste final de semana. O Campeonato Francês foi interrompido de forma precoce na última temporada e o PSG foi declarado campeão.

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