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Primeira imagem de Messi com a camisa do PSG é vazada e argentino usará o número 30

Jogador esteve no Parque dos Príncipes após realizar exames médicos em Paris. Número do argentino será o mesmo que usou quando fez sua estreia pelo Barcelona...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:04
Crédito: Reprodução
Lionel Messi usará a camisa número 30 no Paris Saint-Germain. Após realizar exames médicos no clube francês, o jogador esteve no Parque dos Príncipes para assinar o contrato que será de dois anos. Em imagens vazadas na internet, é possível ver o jogador com a camisa da equipe.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Atrás de Messi, também pode-se observar letreiros do estádio do PSG com a mensagem "Bienvenue, Leo Messi" ("Bem-vindo, Leo Messi", em português). Além da mensagem, em outra parte aparece o número 30 destacado. De acordo com a imprensa local, o brasileiro Neymar, atual camisa 10 do Paris Saint-Germain, chegou a disponibilizar o número para o argentino, que recusou. Outro número apontado por muitos era o 19, que Messi usou no Barcelona antes de assumir a 10.
+ Veja o valor de mercado de cada jogador da provável escalação do PSG com Messi

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