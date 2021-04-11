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futebol

Pri Back, meio-campista do Grêmio, projeta desempenho do clube no Brasileirão Feminino

Em seu terceiro ano com a equipe gaúcha, a atleta assumiu o papel de líder dentro e fora de campo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 18:57
Crédito: Lucas Uebel
Contrato renovado e começando a terceira temporada pelo seu clube do coração, a meio-campista Pri Back espera fazer mais um bom ano com o Grêmio. Torcedora declarada, a atleta continua o sonho de vestir uma camisa tão importante para ela.
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Camisa sete e titular, Pri é uma líder dentro e fora dos gramados. Desde o início de sua trajetória, a atleta se destacou pela qualidade técnica e dedicação ao clube. Junta com o grupo, conseguiu o acesso à elite do Brasileiro e disputou a Série A em 2020.
VEJA TABELA DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININODefinidas as datas do Brasileirão, Pri e suas companheiras visitam o São Paulo na primeira rodada, dia 17, às 17h, em Cotia. A atleta falou sobre a nova temporada e os objetivos do Grêmio.
- A expectativa sempre é ficar entre os primeiros colocados, acredito que esse ano o campeonato vai estar mais disputado, os times se reforçaram bem. O Grêmio reforçou bem, chegaram atletas experientes, peças importantes, que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito. Temos que ver cada jogo como uma decisão, porque qualquer ponto perdido pode fazer falta lá no final - afirmou Pri Back.

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