Pri Back, meio-campista do Grêmio, projeta desempenho do clube no Brasileirão Feminino

Crédito: Lucas Uebel

Contrato renovado e começando a terceira temporada pelo seu clube do coração, a meio-campista Pri Back espera fazer mais um bom ano com o Grêmio. Torcedora declarada, a atleta continua o sonho de vestir uma camisa tão importante para ela.

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Camisa sete e titular, Pri é uma líder dentro e fora dos gramados. Desde o início de sua trajetória, a atleta se destacou pela qualidade técnica e dedicação ao clube. Junta com o grupo, conseguiu o acesso à elite do Brasileiro e disputou a Série A em 2020.

VEJA TABELA DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININODefinidas as datas do Brasileirão, Pri e suas companheiras visitam o São Paulo na primeira rodada, dia 17, às 17h, em Cotia. A atleta falou sobre a nova temporada e os objetivos do Grêmio.