Pri Back, meio-campista do Grêmio, projeta desempenho do clube no Brasileirão Feminino

Contrato renovado e começando a terceira temporada pelo seu clube do coração, a meio-campista Pri Back espera fazer mais um bom ano com o Grêmio. Torcedora declarada, a atleta continua o sonho de vestir uma camisa tão importante para ela.
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Camisa sete e titular, Pri é uma líder dentro e fora dos gramados. Desde o início de sua trajetória, a atleta se destacou pela qualidade técnica e dedicação ao clube. Junta com o grupo, conseguiu o acesso à elite do Brasileiro e disputou a Série A em 2020.
VEJA TABELA DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININODefinidas as datas do Brasileirão, Pri e suas companheiras visitam o São Paulo na primeira rodada, dia 17, às 17h, em Cotia. A atleta falou sobre a nova temporada e os objetivos do Grêmio.
- A expectativa sempre é ficar entre os primeiros colocados, acredito que esse ano o campeonato vai estar mais disputado, os times se reforçaram bem. O Grêmio reforçou bem, chegaram atletas experientes, peças importantes, que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito. Temos que ver cada jogo como uma decisão, porque qualquer ponto perdido pode fazer falta lá no final - afirmou Pri Back.