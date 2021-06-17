Pri Back, do Grêmio, analisa o GreNal do Brasileirão Feminino: 'Vai ser um jogo muito bom'

Crédito: Lucas Uebel

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino promete! Grêmio e Internacional, respectivos 4º e 5º colocados no campeonato, se enfrentam no grande clássico gaúcho, domingo (20), às 20h.

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Embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Imortal chega concentrado para o Grenal. Uma das líderes do elenco gremista, a meia Pri Back falou sobre as diferenças do elenco da atual em relação ao anterior, e analisou o confronto.

- Bom, assim como saíram peças importantes, chegaram outras para suprir as necessidades e que estão nos ajudando muito. É Grenal, é clássico, quem errar menos vai sair com os três pontos. Vai ser um jogo muito bom. - disse a jogadora que foi as redes no último clássico entre as equipes.

VEJA TABELA E SIMULE O BRASILEIRÃO FEMININODesde 2019 no clube, Pri esteve presente na campanha do acesso à elite do Brasileiro em 2019. Ela também contribuiu na temporada de 2020, quando o Grêmio chegou até o mata-a-mata do Campeonato Brasileiro.

Na atual edição do campeonato, ela já marcou três vezes e foi titular em 12 das 13 partidas pelo Grêmio, atuando os 90 minutos em todas as ocasiões Ela falou sobre o atual momento da equipe gaúcha.