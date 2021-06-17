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Pri Back, do Grêmio, analisa o GreNal do Brasileirão Feminino: 'Vai ser um jogo muito bom'

Uma das lideranças do elenco gremista, a meia-campista comentou sobre a rivalidade gaúcha e falou sobre os objetivos da equipe no Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

17 jun 2021 às 19:17

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 19:17

Crédito: Lucas Uebel
A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino promete! Grêmio e Internacional, respectivos 4º e 5º colocados no campeonato, se enfrentam no grande clássico gaúcho, domingo (20), às 20h.
Onze entre os 15 mais valiosos da Copa América são do Brasil. Confira a lista
Embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Imortal chega concentrado para o Grenal. Uma das líderes do elenco gremista, a meia Pri Back falou sobre as diferenças do elenco da atual em relação ao anterior, e analisou o confronto.
- Bom, assim como saíram peças importantes, chegaram outras para suprir as necessidades e que estão nos ajudando muito. É Grenal, é clássico, quem errar menos vai sair com os três pontos. Vai ser um jogo muito bom. - disse a jogadora que foi as redes no último clássico entre as equipes.
VEJA TABELA E SIMULE O BRASILEIRÃO FEMININODesde 2019 no clube, Pri esteve presente na campanha do acesso à elite do Brasileiro em 2019. Ela também contribuiu na temporada de 2020, quando o Grêmio chegou até o mata-a-mata do Campeonato Brasileiro.
Na atual edição do campeonato, ela já marcou três vezes e foi titular em 12 das 13 partidas pelo Grêmio, atuando os 90 minutos em todas as ocasiões Ela falou sobre o atual momento da equipe gaúcha.
- Quando começamos o campeonato, tínhamos um objetivo, que era terminar entre os quatro melhores na classificação da primeira fase. Trabalhamos muito pra isso, pecamos em alguns jogos, mas continuamos trabalhando e, se Deus quiser, vamos nos manter ali. - concluiu Pri Back.

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