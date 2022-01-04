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Previsão orçamentária do Grêmio mostra corte drástico em investimento no futebol

Situação é retrato da queda para a Série B do Brasileirão onde a fonte de receitas é consideravelmente menor em cotas televisivas...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 10:50

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:50

O impacto financeiro do rebaixamento em 2021 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro já ficou explícito no Grêmio com a divulgação da previsão orçamentária do clube na temporada 2022. Isso porque um radical corte está previsto em diversos pontos na comparação com o ano passado.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramNaquele que pode ser considerado o elemento básico, a pretensão de investimento na área de futebol, enquanto o clube gastou R$ 356 milhões no último ano, a ideia é de reduzir esse investimento em quase 50%, deixando o planejamento de investir, em 2022, R$ 180 milhões.
A ideia do clube é caminhar de maneira paralela as previsões de queda em rendimentos onde, no geral, está programado receber R$ 305 milhões ao invés dos R$ 514 milhões da última temporada. Nesta conta, estão inclusas reduções na própria atividade do futebol, verba de transferências e, principalmente, os contratos de TV.
No último item citado, a redução é a maior prevista nas receitas do clube, imaginando a redução dos anteriores R$ 162 milhões para R$ 66 milhões, fruto, principalmente, da diferença no modelo de negociação existente para clubes das Séries A e B do Brasileirão.
Outra redução que também foi inclusa na previsão orçamentária é de ter custos operacionais menores, algo que também tem colaboração na saúde financeira do clube. Enquanto R$ 488 milhões foi o número de 2021, a ideia é ter em 2022 um funcionamento com o uso de R$ 304 milhões.
Crédito: (Foto:Reprodução/TwitterGrêmio

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