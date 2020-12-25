Previsão orçamentária do Fortaleza para 2021 chega a quase R$ 114 milhões

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Nessa semana, o Fortaleza montou o seu planejamento orçamentário pensando no ano de 2021 e, ao menos na projeção, o clube chegou a um valor que representaria o maior patamar em toda a história do Leão do Pici: R$ 113,7 milhões.

Chama a atenção o fato de que, apesar de não existirem indícios relacionados a possibilidade do público retornar aos estádios diante da pandemia do novo coronavírus, o clube incluiu no orçamento o lucro proveniente de bilheteria chegando a marca de quase R$ 13 milhões. +CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO Para 2020, o tricolor havia feito cálculos ainda em 2019 onde o lucro de R$ 104 milhões precisou ser recalculado no último mês de setembro para algo na casa dos R$ 90 milhões justamente pensando nos prejuízos acumulados com os estádios vazios além do longo período de inatividade.

Os principais elementos que compõem o orçamento recorde do Fortaleza para o próximo ano estão relacionados aos direitos de transmissão (R$ 51,7 milhões) e também o investimento de patrocinadores, orçado em quase R$ 10 milhões.