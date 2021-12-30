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Pretendido por outros clubes no Chipre, Bruno Santos fala sobre boa fase no AEL Limassol

Lateral-direito está em alta no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 13:59

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 13:59

Vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-direito Bruno Santos é um dos destaques da temporada no Chipre. Pretendido por outros clubes grandes do país, o jogador falou sobre sua perspectiva para os próximos meses.- Estou muito feliz com o momento que vivo e com tudo que tem acontecido comigo nesta temporada. Vou trabalhar muito para continuar com o mesmo ritmo até o fim da época para ajudar o grupo na sequência do ano. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, a ideia é focar tudo no primeiro semestre de 2022.
- Estou muito focado nesta segunda parte da temporada e ciente do que tenho que fazer para ajudar o grupo. Tem muita coisa para acontecer nos próximos meses.
Crédito: BrunoSantosatraiinteressedeoutrasequipesdoChipre(Divulgação/AEL

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