Pretendido por outros clubes no Chipre, Bruno Santos fala sobre boa fase no AEL Limassol

Vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-direito Bruno Santos é um dos destaques da temporada no Chipre. Pretendido por outros clubes grandes do país, o jogador falou sobre sua perspectiva para os próximos meses.- Estou muito feliz com o momento que vivo e com tudo que tem acontecido comigo nesta temporada. Vou trabalhar muito para continuar com o mesmo ritmo até o fim da época para ajudar o grupo na sequência do ano. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira - disse o jogador.